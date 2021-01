Matilde Brandi in lacrime per l’ex marito: “Si divertiva con le altre”

Nella scorsa settimana, Verissimo ha avuto come ospite speciale Matilde Brandi. La ragazza, parlando con la conduttrice, è scoppiata in un pianto dirompente, e il video ha fatto in pochissimo tempo il giro del web sollevando non poche polemiche. L’ex Gieffina, nonché showgirl e ballerina, ha fatto una rivelazione davvero devastante, e non è riuscita a trattenere un pianto disperato liberatorio.

A quanto pare, Marco Costantini, il suo ex marito, l’ha lasciata in maniera dolorosa e deprimente. Non solo pare che la donna sia stata tradita più e più volte. Il dolore è stato sicuramente devastante, e lo dimostrano le lacrime di Matilde. Ora l’ex gieffina ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù. Ai microfoni del magazine la donna da altri dettagli su quello che è avvenuto tra lei e suo marito. La separazione non è stata facile, soprattutto dopo 18 anni trascorsi insieme.

Ecco le sue parole: “Quando ci lasciavamo, durante i nostri periodi di crisi, lui frequentava altre donne. Quando stava con me faceva il bravo, poi, appena litigavamo, si divertiva con le altre”. Una relazione burrascosa, che la Brandi proprio non poteva più sopportare. Infatti, ha subito aggiunto: “Marco e io già da 5 anni vivevamo in case diverse. Il nostro era un rapporto forse strano, ma era il nostro rapporto”.

Una punta d’amaro è palese nella donna, quando le viene chiesto cosa starà succedendo al momento: “Un’altra donna ce l’ha di sicuro” risponde e dal suo viso si legge chiaramente molta malinconia.

Matilde spiega che la ragazza è molto più giovane di lui, e aggiunge: “Sono molto arrabbiata con questa donna. Non è corretto frequentare il compagno di un’altra. Io non lo avrei fatto”. Sicuramente ci saranno nuovi risvolti. Al momento il marito di Matilde Brandi ancora non ha rilasciato nessuna dichiarazione al riguardo.