Matilde Brandi non supera la crisi “matrimoniale”: pronta alla separazione

Non sembra essere passata la tempesta sentimentale in casa di Matilde Brandi. La donna, intervistata da un noto giornale, ha confessato di essere ad un passo dall’addio con il “marito” Marco. Il reality sembra aver proprio spezzato gli equilibri tra i due.

L’uomo, come anche la ballerina ha ammesso, non ha mai voluto che entrasse nella casa del Grande Fratello Vip. La donna però non ha sentito ragioni ed ha deciso di intraprendere il percorso.

All’uscita dalla casa però il conto familiare è arrivato. Matilde Brandi ha confessato che la tempesta sentimentale proprio non si decide a passare. E le opzioni da scegliere sono ormai poche:

Marco e io purtroppo siamo in crisi perenne. Diciamo che alla mia uscita dalla Casa il nostro rapporto si è trovato a un bivio. Bisognava decidere se stare dentro o fuori.

Ma c’è una chance di recupero? La ballerina conosce bene Marco. Seppur non siano ufficialmente sposati i due sono a tutti gli effetti come marito e moglie.

Conosco come è fatto e quindi di questo me ne sono fatta una ragione. Però io ho sempre lottato molto per tenere unita la nostra famiglia. Ora ci sono cose del nostro rapporto che non mi stanno più bene. Ho bisogno di sentire Marco molto più complice. Invece, non è così. Quindi ora voglio riflettere bene.

Ovviamente ora la priorità sono le gemelle: Sofia e Aurora. Le figlie di Matilde Brandi e Marco faranno 15 anni a Gennaio ed entrambe frequentano il liceo linguistico. Tutte e tre sono molto legate.

Proprio recentemente la donna ha dovuto tutelare le adolescenti dalla cattiveria degli haters. La showgirl, dopo i ripetuti insulti sui social, ha deciso di denunciare il tutto alla polizia postale. Le ragazze, essendo ancora ampiamente minorenni, non hanno armi di difesa. Riusciranno a salvare il rapporto dei genitori?