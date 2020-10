Un videomessaggio di Matilde Brandi agli ex co-inquilini del Grande Fratello Vip fa nascere un litigio

Nervi a fior di pelle al Grande Fratello Vip 5. A sollevare un polverone di critiche un videomessaggio che Matilde Brandi, fresca di eliminazione, ha fatto pervenire nella Casa. Le sue parole su certi concorrenti hanno innescato una serie di dure reazioni e litigi. La più plateale ha coinvolto Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci, impegnati in un feroce botta e risposta.

Matilde Brandi: lungo chiarimento

Dall’influencer Matilde Brandi si è vista dare della “str***a”. Inoltre, anche il popolo dei social ha lanciato alcuni attacchi contro la showgirl. Sul suo comportamento nel reality, la donna ha ricevuto numerosi giudizi negativi, pertanto, attraverso i suoi profili, ha scritto un lungo post di chiarimento questa mattina.

Bisogno di lusinghe

Dopo aver mostrato ai concorrenti il videomessaggio, le parole di Matilde sono state oggetto di discussioni, portando a un acceso scontro tra Tommy e l’ex moglie di Flavio Briatore. Quest’ultima ha affermato che era palese come la collega avesse dei problemi con qualcuno nel corso della sua esperienza davanti alle telecamere.

Poi, l’affondo su Zorzi. La verità – secondo l’ex conduttrice di Made in Sud – è che ogni volta gli devono dire quanto è bello, gentile. Dunque, Elisabetta lo ha invitato a non mettere in mezzo Maria Teresa Ruta.

Elisabetta Gregoraci nutre dell’affetto

Tempestiva la reazione di Zorzi che è entrato a gamba tesa sulla Gregoraci. La considera una “parac**a”. Se Matilde sbaglia deve ammetterlo. Per lui la Brandi è falsa. La controreplica della calabrese non si è fatta attendere. Nei confronti della capitolina nutre dell’affetto, non parlerebbe mai male di lei, ha asserito.

Matilde Brandi fa scoppiare il finimondo

Mentre l’ex protagonista di Riccanza andrebbe esclusivamente d’amore e d’accordo con chi gli lecca il “c**o” dalla mattina alla sera, ha aggiunto la Gregoraci. Non avrebbe diritto a definirla “par****a”. Starebbe tutto il giorno a dire peste e corna di chiunque. Il motivo dello sfogo rabbioso di Zorzi sarebbe unicamente da ricondurre alle cose che Matilde gli ha esternato, ha concluso Elisabetta.