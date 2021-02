Matilde Brandi smentisce Mario Ermito? “Myriam Catania in crisi con il compagno”

Le voci di un presunto flirt tra Mario Ermito e Myriam Catania si fanno ogni giorno più insistenti, ma chi è stato a dare il via a questo chiacchiericcio? Molto probabilmente c’è lo zampino di Matilde Brandi che, intervistata a CasaChi, ha lanciato uno scoop.

Tra i due ex concorrenti della casa sembrava potesse essere nato qualcosa, tuttavia, Mario Ermito ha prontamente smentito il flirt e Myriam Catania, seppur rimasta in silenzio, ha un compagno che è venuto anche a farle una sorpresa stupenda nella casa del Grande Fratello Vip.

Ma allora perché le voci sono così insistenti se tra i due ci sarebbe solo una sana amicizia? Matilde Brandi ne sa una più del diavolo e ha fatto delle rivelazioni importanti. Come riporta Giornlettismo, l’ex ballerina sa qualcosa:

Myriam Catania è in crisi con il marito. Mi ha svelato che Mario Ermito è carino. Tra i due potrebbe nascere una bella amicizia.

Sembra quindi che tra Myriam Catania e Quentin Kammermann ci sia qualcosa che non torna. Le cause della crisi sono ancora ignote, tuttavia, non sarebbe la prima volta che tra i due si rompe qualcosa.

Proprio l’ex gieffina al settimanale Chi aveva raccontato il periodo di crisi che aveva avuto con il marito, tanto che l’uomo era tornato al suo paese di origine.

“Tra noi c’è stato un periodo di crisi molto profonda. Mio marito era tornato in Francia, tra di noi erano subentrati problemi di coppia, problemi personali e anche problemi lavorativi”.

Stando a quello che sostiene Mario Ermito invece, l’unica proposta arrivata dall’attrice è quella di fare un provino insieme. Solo lavoro e niente di più. Alla fine però anche questo incontro è saltato e tra i due è rimasta una bella amicizia. Si tramuterà in altro? Per il momento solo la Brandi lo sa.