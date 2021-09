È diventata famosa grave alla fiction Rai Doc-Nelle tue mani, ma ora Matilde Gioli è una delle attrici più amate dal grande pubblico. La donna ha deciso di fare una confessione piuttosto intima che però ha lo scopo di sensibilizzare tante donne e non solo sul tema della fertilità.

Per una donna diventare mamma può essere una gioia, ma anche un’esperienza dolorosa, soprattutto per le donne che hanno problemi di fertilità. A volte i figli non arrivano e non sempre c’è un vero e proprio perché, molte donne invece sono affette da gravi malattie.

Matilde Gioli ha deciso di congelare i suoi ovuli per ricorrere, se dovesse essere necessario, alla procreazione medico assistita.

Ho avuto modo di riflettere, prenderò appuntamento perché credo che è l’età giusta per farlo. Sono molto propositiva. Affinché i ragazzi abbiano piena libertà di scelta devono ricevere corrette e approfondite informazioni su quanto è possibile fare per proteggere la nostra capacità riproduttiva, naturalmente attraverso stili di vita sani, ma anche prendendo in considerazione, appunto, di crioconservare gli ovociti.

Ora, dopo un periodo di solitudine, la donna è di nuovo fidanzata. Il fortunato si chiama Alessandro ed insegna equitazione, ma non è conosciuto nel mondo del gossip e l’attrice per il momento vuole tenerlo fuori.

Matilde Gioli ora è concentrata sulle riprese della seconda stagione della fiction che andrà in onda proprio nei primi mesi del 2022. Finalmente l’attrice ha raggiunto il successo desiderato.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: