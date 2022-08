Matilde Gioli, terribile lutto per l’attrice: “Mi manchi da morire”

Matilde Gioli è senza ombra di dubbio una delle attrici più amate del panorama italiano. Grazie al suo talento, nel corso degli anni è riuscita a costruirsi una carriera ricca di successi, da far invidia a chiunque. Non sempre però nella sua vita dell’attrice c’è stato il sereno. In questi ultimi giorni, infatti, Matilde Gioli ha voluto ricordare un terribile lutto che anni fa l’ha colpita.

Nonostante oggi stia vivendo un periodo ricco di successi e soddisfazioni, non sempre la vita di Matilde Gioli è stata tutta rose e fiori. Forse non tutti sanno che qualche anno fa l’attrice ha subìto un terribile lutto. Si tratta della morte di suo padre, al quale la Gioli era molto legata.

Qualche giorno fa è stato il nono anniversario della scomparsa del padre dell’attrice che ha deciso di scrivere una bellissima dedica per lui sui social. In particolar modo, Matilde Gioli ha condiviso uno scatto del passato che la ritrae con il suo papà; allora era ancora una bambina.

Ad accompagnare questa dolce e tenera immagine una breve ma significativa didascalia. Queste sono state le parole dell’attrice a riguardo:

Oggi sono 9 anni. Che sei andato via. Mi manchi da morire papà e io lo so che mi stai tenendo ancora per mano.

Nonostante Matilde non parli quasi mai della sua vita privata, la morte di suo padre è un argomento che affronta spesso nelle interviste in quanto questo è indubbiamente un evento che l’accompagnerà per sempre.

In una recente intervista rilasciata al settimanale ‘DiPiù Tv’, Matilde Gioli ha dichiarato:

Ho avuto la fortuna di viverlo fino ai ventidue anni.

L’attrice ha poi proseguito affermando che i suoi fratelli, essendo più piccoli di lei, non hanno avuto la sua stessa possibilità.

Oggi Matilde vive serenamente la sua vita al fianco del compagno Alessandro Marcucci, sempre pronto a sostenerla e a sorreggerla nei momenti di sconforto.