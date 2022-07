Matrimonio a Prima Vista, Musci rivela: “Ho affrontato un cesareo d’urgenza”

Matrimonio a Prima Vista ha portato l’amore nelle vite di Francesca Musci e Andrea Ghiselli che, a distanza di tempo sono diventati genitori. Un momento davvero speciale per la coppia che dopo aver partecipato al programma, ha realizzato il sogno della loro vita annunciando il loro primogenito.

Una notizia che entrambi hanno voluto annunciare nei mesi scorsi a tutte le fan che con amore e con affetto li seguono nella loro vita quotidiana. La coppia si è conosciuta a distanza di anni dopo aver partecipato al programma insieme ad altre persone. Entrambi infatti, non erano stati accoppiati insieme ma dallo scorso anno, hanno iniziato la loro frequentazione.

Dopo un periodo di difficoltà dovuto alle varie critiche sui social, la coppia ha così annunciato la nascita del loro piccolo bimbo. È la stessa Francesca Musci a raccontare all’interno del suo profilo Instagram il parto complicato che ha dovuto affrontare e il cesareo d’urgenza che l’a vista protagonista.

Matrimonio a Prima Vista, il cesareo d’urgenza di Francesca Musci

All’interno del proprio social Francesca Musci ha così raccontato come sia stato difficile affrontare il parto. Per evitare problemi alla sua salute fisica e a quella del bambino, i medici hanno deciso di svolgere un cesareo d’urgenza dando così alla luce il bellissimo Riccardo.

“Non sono stati giorni facili” ha aggiunto la neo mamma. Sono ancora un po’ scombussolata. Siamo finiti in un cesareo di urgenza, come molti di voi hanno intuito dalle mie fantastiche calze. Non sono stati giorni semplici, cioè un giorno. Oggi ho iniziato a carburare un pochettino, ieri veramente non era giornata” ha spiegato Francesca.

Un grandissimo spavento per la ex protagonista di Matrimonio a Prima Vista che, aveva partecipato alla seconda edizione del programma. Quest’ultima si sposò con Stefano Protaggi per poi separarsi da lui circa 5 anni dopo.

È proprio dopo la sua separazione che la donna ha iniziato la conoscenza con Andrea che ora, è il padre del suo primo bambino. Nonostante le varie critiche, la coppia sta vivendo la loro esperienza da genitori nella serenità e nella gioia più totale.