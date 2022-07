Matrimonio Davide Silvestri, avete visto come si sono conciati Katia Ricciarelli, Barù e Giucas?

Per l'occasione gli invitati hanno dovuto indossare abiti a tema country.

La scorsa domenica un ex concorrente del GF Vip è convolato a nozze. Stiamo parlando di Davide Silvestri che ha sposato la sua Alessia. L’attore che abbiamo avuto modo di conoscere meglio durante la sua esperienza al Grande Fratello aveva promesso che una volta fuori avrebbe sposato Alessia Costantino.

E così è stato. Per l’occasione Davide ha invitato anche diversi suoi colleghi nella casa del Grande Fratello Vip tra cui Katia Ricciarelli, Barù e Giucas Casella che sono quelli con cui ha legato di più.

Il suo matrimonio è stato un po’ anticonvenzionale visto che ha deciso di uscire fuori dagli schemi optando per uno stile country e costringendo così anche gli invitati ad adattarsi con look wild.

E tra i più stravaganti troviamo proprio la Ricciarelli, Giucas e Barù. Katia si è presentata con una camicia a fiori, un pantalone a tema ed un cappello a falde molto larghe di colore rosso. Barù ha optato per una salopette campagnola con sopra una camicia a quadri classica. Mentre Giucas ha scelto un completo semplice ma al tempo stesso in linea con l’evento.

Fonte: web

È stata una domenica di grande gioia e divertimento per loro. Conosciutesi nella casa del Grande Fratello Vip stanno dando grande dimostrazione di amicizia e condivisione anche all’esterno della casa.

Tra gli assenti al matrimonio alcuni ex vipponi per motivi di lavoro e anche la coppia formata da Alex Belli e Delia Duran che a quanto pare non sono stati invitati.

Davide era uno che aveva legato tantissimo con Alex nella casa e insieme a Soleil formava un trio favoloso. Poi nel corso del tempo qualcosa si è incrinato nei loro rapporti tanto che una volta fuori da Cinecittà ognuno ha preso al propria strada.