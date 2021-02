Matrimonio Fiorella Mannoia, il dettaglio che non è passato inosservato: la cantante spiega il perché dell’insolita scelta

Fiorella Mannoia e il compagno Carlo Di Francesco sono convolati a nozze. La coppia, dopo quindici anni d’amore, ha pronunciato il fatidico sì con rito civile. Non sono passati inosservati gli outfit indossati dai due. Tailleur bianco firmato Dolce&Gabbana per la nota cantante, tailleur scuro per il neo marito. Ma nell’outfit della donna è stato notato un dettaglio che non è passato di certo inosservato.

Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco dopo ben quindici anni d’amore hanno pronunciato il fatidico sì con rito civile. La notizia è stata pubblicata dalla stessa cantante sui social dove ha postato una scatto insieme al marito con una breve e semplice didascalia:

Ebbene…Sì.

Come molti hanno potuto notare, nel giorno del suo matrimonio Fiorella Mannoia, allo splendido tailleur bianco firmato Dolce&Gabbana, ha abbinato delle sneakers. Più precisamente, delle Converse color argento. Il motivo di questa scelta? È la stessa cantante a rivelarlo.

Già in una diretta social, la nota cantante ha dichiarato di non essere rimasta stupita dal clamore provocato dalle scarpe indossate nel giorno del suo matrimonio. Queste sono state le sue parole a riguardo:

È successo, l’abbiamo fatto. Siamo andati su tutti i giornali. Però le mie scarpe da ginnastica hanno avuto un successo strepitoso. Pensavo chissà quante critiche arrivano e invece no. Sono contenta.

Dopodiché, Fiorella Mannoia ha voluto spiegare il motivo di questa scelta nel giorno più importante della sua vita. Il tutto rimanda ad una questione di comodità. A riguardo, infatti, si esprime così:

Ma vi pare che potevo andare con i tacchi? Io odio i tacchi. Ho provato tante scarpe per il matrimonio ma alla fine Converse argentate e basta. E poi ci stavano bene.

La cantante si esprime anche per quanto riguarda l’arrivo in comune che, a quanto pare, è stato poco appariscente. I due, infatti, hanno viaggiato in Smart. Queste sono state le sue parole:

Per l’occasione l’abbiamo lavata.