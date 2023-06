Matrimonio a prima vista, Michele e Solange hanno deciso di lasciarsi dopo un anno

Matrimonio a prima vista è un format che sta riscuotendo molto successo anche in Italia. Nel nostro paese è giunto alla decima edizione e nel corso delle puntate abbiamo avuto modo di vedere persone sconosciute tra cui è nato un grande feeling e la storia d’amore procede a gonfie vele. Altre coppie invece dove l’incompatibilità si è notata fin da subito.

Fonte: web

Oggi è arrivata la notizia che una delle coppie che abbiamo visto nell’edizione 2022 si è lasciata dopo un anno di matrimonio. Stiamo parlando di Solange Salvo e Michele D’Addetta. I due sin dal primo momento avevano dimostrato di avere un certo feeling e la storia d’amore è poi realmente sbocciata. Peccato però che sia durata un anno. Ad annunciare la fine della loro storia ci ha pensato lo stesso Michele con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

A corredo una serie di foto scattate in un anno d’amore in cui la coppia ha superato diverse divergenze e difficoltà. Hanno provato a resistere ma alla fine le loro strade si sono allontanate.

“Ho sempre pensato che l’amore da solo non potesse bastare, ed in effetti non sbagliavo. Alla fine la vita mette davanti a scelte, riapre vecchie ferite, fa riemergere vecchi fardelli. Poi butta tutto in un grosso frullatore che continua a girare fino a quando il vortice diventa troppo pesante. Appena fermi ci siamo accorti di essere troppo feriti, troppo sfiduciati l’uno nell’altro, troppo stanchi per continuare a lottare. Ed è così che da amore vero, irrefrenabile, avvolgente è divenuto egoista, insostenibile.

Entrambi abbiamo colpe, responsabilità, entrambi avremmo potuto fare qualcosa in più, o farlo meglio” – ha esordito nel suo messaggio.

Poi l’annuncio della decisione di separarsi:

“Abbiamo scelto di lasciarci andare ad un futuro più roseo, meno pericoloso, più conciliante con la vita che vorremmo. Ci rialzeremo, e torneremo a sorridere alla vita. Non lo so dove questa vita ci porterà, ma in realtà una speranza ce l’ho. Mi auguro che un giorno, più appagati, più soddisfatti, più sereni, più in pace con noi stessi e con il mondo, ci faremo una risata su tutta questa vicenda sorseggiando un po’ di prosecco Extra dry.. Perché per quanto non siamo stati in grado, sono sicuro del fatto che ti ho amata dal primo momento, e comunque vada, Sei e sarai sempre mia moglie…”.