Stefania Pezzopane sulla separazione con Simone Coccia: “Ci siamo rivisti”

A distanza di alcune settimane dal clamoroso annuncio, la separazione tra Stefania Pezzopane e Simone Coccia continua ad essere oggetto di numerose chiacchere in rete. La deputata del PD ha deciso di rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla fine della loro relazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo ben nove anni d’amore, Stefania Pezzopane e Simone Coccia hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione. A diffondere l’annuncio erano stati loro stessi, attraverso una nota pubblicata sui loro rispettivi profili Instagram.

A distanza di alcune settimane, grazie alla deputata del PD emergono ulteriori dettagli. Infatti, in occasione di un’intervista, la donna ha dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti con l’ex concorrente del Grande Fratello Vip:

Ci sentiamo per telefono tutti i giorni. Ci raccontiamo le cose, ci diamo consigli. E poi domenica ci siamo messi d’accordo per vederci nel pomeriggio. Era una bellissima giornata, c’era un sole splendente. Sono andata da lui, alla Casa del Soldato, in montagna all’Aquila. Ci siamo fatti una bella chiacchierata, abbiamo bevuto qualcosa insieme. Siamo stati bene.

Stando alle sue rivelazioni, attualmente sembra essere molto lontana l’idea di un ritorno di fiamma:

Tra noi non c’è astio, non ci sono rivendicazioni, non abbiamo nulla da rimproverarci. Quando ci vediamo c’è serenità, siamo felici, abbiamo sempre tante cose da dirci, da raccontarci. Non so dire adesso cosa può accadere. Al momento viviamo ognuno per proprio conto, alla ricerca di un nuovo equilibrio, però ci fa piacere stare insieme, come domenica ci ha fatto piacere rivederci. Approfitto di questa intervista per dire grazie, grazie, grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che non hanno visto né il toyboy, né la rimbambita ma due che si amavano.