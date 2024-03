Matteo Berettini ritrova l’amore dopo Melissa Satta: la sua ultima conquista è l’ex del famosissimo cantante

Quando finisce una relazione amorosa ognuno di noi reagisce in modo differente. C’è chi si prende del tempo per riflettere o chi invece si apre nuovamente all’amore e Matteo Berettini, tennista professionista, rientra nella seconda categoria di persone. Sembra infatti che il giovane atleta, dopo la rottura con Melissa Satta, sia sia già gettato in una nuova storia d’amore, scopriamo chi è la fortunata.

Matteo Berettini con Federica Lelli

Matteo Berettini, tennista italiano, soprannominato ‘the hammer’ per la potenza dei suoi colpi, è tornato al centro di gossip e dei vari rumors. Questa volta, ad attirare l’attenzione su di lui non sono le sue battute, ma le questioni amorose. Da poche settimane, Melissa Satta e Matteo Berettini si sono detti addio ed oggi il tennista sembra essersi ripreso alla grande, dal momento che è stato paparazzato da Gabriele Parpiglia, in un bar di Roma con una ragazza bionda.

Ai microfoni di RTL si è discusso sull’identità della giovane, ed è emerso un nome. Lei sarebbe Federica Lelli, che come molti già sanno, è l’ex ragazza di Ultimo. Il cantante ha dedicato molte canzoni a Federica, come 22 settembre. La coppia si è lasciata nel 2019 per poi tornare insieme e ritrovare un equilibrio, che non è durato a lungo. L’influencer ed il cantante sono sempre rimasti in ottimi rapporti. Oggi sembra che Federica stia andando avanti con la sua vita amorosa, e a quanto pare con Matteo Berettini.

@rtl1025 Matteo Berrettini pranza in compagnia 😏 Le immagini in esclusiva per RTL 102.5 commentate dal nostro Gabriele Parpiglia ♬ suono originale – RTL102.5

Il tennista, paparazzato al bar, indossa un cappellino, quasi come se non volesse essere riconosciuto. Si guarda intorno e scruta le persone accanto a lui. Al momento non è arrivata nessuna smentita o conferma da parte di Matteo Berettino o di Federica Lelli. Mentre Melissa Satta si gode qualche giorno alla spa, soprattutto dopo le accuse che le sono state rivolte. Infatti diversi tabloid l’hanno definita come una “sex addict”, vista la differenza di età con il tennista.