Melissa Satta si sfoga sui social dopo le critiche per la storia d’amore con Matteo Berrettini: le sue parole

Dopo essere usciti allo scoperto ufficializzando la loro storia d’amore, Melissa Satta e Matteo Berrettini sono diventati i personaggi più chiacchierati del gossip. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex velina di Striscia la Notizia è tornato al centro delle pagine dei giornali di cronaca rosa in seguito ad un lungo sfogo a cui si è lasciata andare a causa delle critiche ricevute per la storia d’amore con il tennista.

Melissa Satta non ci sta e attraverso i social ha deciso di rispondere a tutti coloro che la criticano per la storia d’amore che sta vivendo con il tennista Matteo Berrettini. Sono stati molti coloro che hanno riempito la showgirl di parole pesanti che hanno costretto Melissa Satta ad agire per vie legali.

A seguito dell’abbandono del tennista del Master 1000 di Montecarlo a causa di un infortunio, molti haters si sono scagliati contro la showgirl accusandola addirittura di ‘portare sfortuna’. Queste sono alcune delle parole con cui Melissa Satta ha deciso di esporsi in merito a questa vicenda che la vede protagonista:

Non sono solita fare questi tipi di video, sto vivendo una situazione sui social surreale. Da tempo ricevo insulti sui social, messaggi di sessismo e bullismo. Vengo attaccata per la mia storia sentimentale con Matteo Berrettini.

E, continuado, l’ex velina di Striscia la Notizia ha poi aggiunto:

Nel 2023 non dovrebbe esistere ciò. Sono un personaggio pubblico e so che posso venire paparazzata, che mi possono chiedere autografi e ciò lo accetto e mi piace. In questo momento sto vivendo una relazione con un’altra persona e voglio essere felice.

Infine, Melissa Satta ha concluso il suo discorso con queste parole: