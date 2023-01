Melissa Satta e Matteo Berrettini sono fidanzati? Ecco la “coppia dell’anno”

Senza alcuna ombra di dubbio, Melissa Satta è una delle showgirl più amate e chiacchierate nel mondo dello spettacolo. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, la modella starebbe vivendo una relazione con Matteo Berrettini. A dimostrarlo sono stati alcuni scatti pubblicati da “Chi Magazine”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Melissa Satta non finisce mai di stupire tutti i suoi fan. Nel corso delle ultime ore, la celebre modella è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune immagini che la ritraggono insieme allo sportivo Matteo Berrettini.

Dopo aver archiviato in modo definitivo la storia d’amore con Mattia Rivetti, nipote del fondatore del noto brand “Stone Island”, la showgirl avrebbe ritrovato la serenità con il tennista. A rendere noto lo scoop è stato il settimanale “Chi Magazine”.

Secondo quanto ha riportato la rivista diretta da Alfonso Signorini, la coppia si sarebbe concessa una cena in un ristorante e poi entrambi si sarebbero diretti a casa della donna. Queste sono le parole che si leggono sull’articolo in uscita il 25 gennaio 2023:

Berrettini e Melissa Satta sono stati fotografati a Milano a notte fonda dopo una cena da Domus e un dopocena all’Armani Privé, mentre salivano sull’auto della Satta per andare nel suo appartamento, dove hanno trascorso il resto della nottata. La sera prima la coppia era andata al Forum di Assago per vedere la partita di basket dell’Olimpia. Per i suoi giorni milanesi, Berrettini ha scelto di alloggiare in un hotel vicino all’abitazione della sua nuova fiamma ma, come documentato da “Chi”, non vi ha trascorso tutte le sue notti…