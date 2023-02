Matteo Branciamore e la lotta contro la dipendenza: come sta oggi

Il successo e la fama avuta grazie alla serie I Cesaroni ha causato qualche problema di dipendenza per l'attore. Ecco come sta oggi.

Matteo Branciamore è stato uno degli attori più amati della serie di successo I Cesaroni dove interpretava il ruolo di Marco Cesaroni, figlio di Giulio interpretato da Claudio Amendola.

Matteo, oggi 41enne dopo la sua esperienza nella serie televisiva ambientata a Roma, ha avuto diversi ruoli in teatro e spot televisivi. Poi come spesso accade nel mondo dello spettacolo, l’onda del successo riceve un sussulto che ti fa allontanare dalle scene.

Fonte: web

Matteo sin dal mondo delle scuole superiori ha nutrito una certa passione per la recitazione. Dopo gli esordi nel 2001 in “Sei forte, maestro 2”, ha aspettato 5 anni prima di diventare protagonista appunto ne I Cesaroni. Nella serie reciterà per tre stagioni sino al 2014 quando uscirà di scena al termine di un episodio.

La famiglia Cesaroni è stata amatissima dal pubblico italiano ed ha dato grande popolarità a diversi attori emergenti. Uno di questi è stato sicuramente Matteo che si è ritrovato all’improvviso catapultato in un vortice di fama e popolarità che gli ha creato qualche problema.

Come detto recentemente da lui stesso in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Matteo in quel periodo ha dovuto fare i conti con una dipendenza: quella dal sesso.

“Il sesso era il mio pane quotidiano ma ad un certo punto non lo gestivo più e mi è sfuggito di mano, non lo fermavo più. Non era una situazione sana” – ha confessato.

L’attore ha ammesso che essere riconosciuto per strada da tantissime fan gli rendeva molto più semplice il corteggiamento e molto spesso ci finiva a letto.

Per fortuna ad un certo punto Matteo si è reso conto che questa cosa gli stava sfuggendo di mano ed ha svoltato. “Ad un certo punto l’ho avvertito quasi come una malattia e sono cambiato. Per fortuna ne sono uscito indenne. Sto bene con me stesso, credo di aver raggiunto un equilibrio”– ha detto l’attore.