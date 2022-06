Matteo Farea dopo Uomini e Donne: “Con Veronica andremo a convivere”

Matteo Farea dopo Uomini e Donne prosegue la sua storia d’amore con Veronica Rimondi rivelando alcuni dettagli importanti in merito al loro futuro. La coppia uscita dal programma diverse settimane fa, sembra pronta al grande passo, bruciando diversi mesi di conoscenza e arrivando al punto di vivere insieme.

La scelta di Veronica ha chiuso l’edizione di quest’anno che si ferma come di consueto per la pausa estiva. Uomini e Donne infatti, tornerà a settembre con quattro nuovi tronisti e con le vari vicende dell’immancabile Trono Over.

Fin dalle prime esterne, Veronica e Matteo hanno mostrato una grandissima sintonia che gli ha dato la possibilità di andare ben oltre le incomprensioni. La loro conoscenza fatta di alti e bassi ha però portato alla scelta da parte della tronista proprio nei confronti di Farea.

Quest’ultimo, all’interno del magazine di Uomini e Donne ha rilasciato una lunga intervista spiegando i suoi progetti futuri e le paure che l’hanno accompagnato durante la scelta.

Matteo Farea dopo Uomini e Donne: “Io e Veronica andremo a convivere”

Sin da subito l’ex corteggiatore e Veronica Rimondi hanno mostrato una grande sintonia che li ha portati ad innamorarsi all’interno del talk show di Maria De Filippi. La coppia sembra ormai pronta ad un grande passo nonostante la scelta sia avvenuta solamente poche settimane fa.

A rivelare quest’importante decisione è lo stesso Matteo all’interno della lunga intervista svolta al magazine del programma. Quest’ultimo ha così spiegato: “Le cose vanno benissimo: abbiamo una complicità rara che, in passato, ero riuscito a trovare solo con il tempo ma che con lei è scattata subito. Si tratta di una sensazione unica, quando stiamo insieme è come se fossimo una cosa sola, c’è una chimica e una voglia di stare sempre attaccati sorprendente”.

Matteo ha poi svelato i loro progetti futuri: “La distanza la elimineremo. Siamo entrambi d’accordo che una relazione a distanza è un qualcosa che non vogliamo per via del forte desiderio di stare insieme. Il solo pensiero di non poter viverci quotidianamente ci fa stare male. Faremo sicuramente di tutto per trovare una soluzione che vada bene per entrambi e ci faccia vivere al centodieci per cento”.

Sembra quindi che nonostante le poche settimane trascorse dopo la scelta, la coppia sia già pronta per eliminare definitivamente la distanza che li separa. Entrambi infatti, hanno scelto di andare a convivere così da poter portare avanti la loro storia d’amore quotidianamente