Uomini e Donne: è già crisi tra Luca e Soraia? L’indizio social non lascerebbe alcun dubbio

Pochi giorni fa a Uomini e Donne è andata in onda la scelta di Luca Salatino. Dopo la sua avventura da corteggiatore, Maria De Filippi ha proposto al giovane di sedere sul trono più amato del piccolo schermo italiano. Come tutti avranno avuto modo di vedere il percorso di Luca è terminato con la scelta di Soraia. In questi ultimi giorni, però, è insistente il gossip secondo cui la coppia si sia già lasciata. Ecco cosa sta succedendo.

Aria di crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti? Secondo le ultime indiscrezione, pare che la storia tra la neo-coppia di Uomini e Donne sia giunta già al capolinea. In queste ultime ore, infatti, la corteggiatrice Soraia Ceruti ha condiviso sulla sua pagina social una frase che ha fatto pensare ad un’ipotetica separazione dal suo Luca.

Le parole di Soraia hanno scatenato la curiosità dell’intero popolo del web che ora vuole scoprire di più riguardo la relazione della neo-coppia uscita insieme dal programma. Queste sono state le parole scritte da Soraia che hanno portato il web a pensare alla fine della storia con Luca Salatino:

C’è una citazione che ricordo a me stessa, perché mi aiuta molto, quando la rievoco: Se un fiore non sboccia, dai la colpa al fiore o all’ambiente che lo circonda? Giusto? Quindi, se questa pianta non fiorisce… dai la colpa alla pianta, controlli la pianta, o controlli il terreno? Controlli la luce, controlli l’aria intorno, l’umidità. Perché è questo il motivo per cui la pianta cresce, giusto? Quindi noi siamo quel fiore. Ma se non stiamo crescendo se non stiamo germogliando o sbocciando nel modo giusto… qual è il tuo ambiente? Con chi stai parlando? Quali profili stai scorrendo? Di cosa sei pieno nel tuo feed? Di cosa parla costantemente la tua mente? Anche se si tratta del tuo corpo. Quando ti guardi e ti fissi su quella parte del corpo, quello è veleno

É proprio questa la riflessione scritta da Soraia che sembra proprio indicare una rottura con il tronista di Uomini e Donne. Dopo tale gossip, i diretti interessati non hanno smentito né confermato le voci circolanti. A mettere a tacere ogni dubbio, però, ci ha pensato Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri.

Federica e Soraia sono molte amiche e in queste ultime ore la giovane ha scritto per loro delle parole che non farebbero altro che smentire tale gossip. Queste sono state le parole di Federica: