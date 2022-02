Matteo Ranieri a Uomini e Donne: “Il vero tronista è solo Luca Salatino”

Matteo Ranieri svela i veri rapporti di amicizia con il suo compagno di percorso Luca Salatino. Entrambi non scelte di ex troniste, hanno avuto la possibilità di rimettersi in gioco con un trono tutto loro e la possibilità di conoscere nuove ragazze.

Tra i due giovedì però, è nata fin da subito una grandissima amicizia emersa anche durante le ultime puntate del programma. In particolar modo Matteo ha avuto la possibilità di ritrovarsi accanto un vero amico che l’ha aiutato a superare i momenti difficili del suo percorso.

Il tronista nelle ultime settimane si è ritrovato senza due delle sue corteggiatrici dimostrandosi molto deluso e dispiaciuto. È proprio in questo momento così complicato che Luca si è dimostrato un grande amico e un ottimo confidente.

Matteo Ranieri all’interno dell’ultima uscita del magazine dedicato a Uomini e Donne, ha svelato la profonda amicizia che lo lega a Luca. Delle dichiarazioni a cuore aperto che hanno dimostrato quando il tronista abbia trovato sostegno e aiuto nel suo compagno di avventura.

Matteo Ranieri parla di Luca fuori Uomini e Donne

I due tronisti di Uomini e Donne fuori dallo studio di Cinecittà a Roma condividono un appartamento e trascorrono insieme moltissimo tempo. Tra di loro è nata fin da subito una bellissima amicizia e un rapporto che va a di la del solo programma televisivo.

Matteo durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne afferma che: “La sincerità e la schiettezza sono qualità che ammiro di Luca, dice sempre quello che pensa senza girare troppo intorno alle cose. Oltre ad ammirare queste sue caratteristiche, le invidio molto”.

“Abbiamo dei valori che ci accomunano tra cui l’amicizia, la famiglia e il rispetto, e tutti quei valori che ci sono stati insegnati dagli sport che abbiamo praticato e pratichiamo. Sinceramente credo di essere molto meno tronista di Luca, proprio per il suo essere diretto. Per questo, tra i due sono io quello che ha bisogno di qualche consiglio da parte sua e non viceversa” prosegue MatteoRanieri.

Il tronista ancora una volta si è complimentato con il suo amico Luca, pronto a tenere stretta la loro amicizia anche una volta terminato il loro percorso a Uomini e Donne.