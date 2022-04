Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne finalmente Matteo Ranieri ha fatto la sua scelta. Il tronista sceglierà di uscire dal dating show con la corteggiatrice Valeria Cardone invece che con Federica Aversano. Matteo le ha dedicato bellissime parole d’amore e poi tra i due c’è stato un intenso bacio.

Prima di abbandonare lo studio di Maria De Filippi insieme, hanno ringraziato tutti. Dalla controparte, Federica, ha ricevuto una grande delusione e durante il confronto con Matteo ha espresso chiaramente il suo pensiero, andando anche contro alcuni atteggiamenti del tronista.

Ufficialmente, Matteo e Valeria sono la nuova e bellissima coppia nata nello studio di Maria De Filippi. Nei loro rispettivi profili Instagram spunta subito il primo post insieme. Nella foto pubblicata vengono ritratti mentre si scambiano un bacio.

Poi, sempre su Instagram, hanno coinvolto il pubblico con un video in cui brindano al loro amore. Durante un’intervista la ragazza ha dichiarato: “Brindiamo a noi, alla fine di questo percorso. Prima di entrare in studio ho preso una bustina di zucchero perché mi girava la testa. Il nostro percorso è stato inaspettato, quando l’ho guardato ho capito che ne valeva la pena”.

Matteo invece, dalla sua, dice: “Mi sono emozionato, ero in ansia, ma ero anche felice. Lei è arrivata in un momento in cui pensavo di andarmene. Voglio vivere nuove emozioni e condividerle con lei”. L’intervista si conclude con delle bellissime parole dette da Valeria, le seguenti: “Ho voglia di costruire qualcosa insieme”.

Anche Federica ha rilasciato un’intervista in cui ha rimarcato la grande delusione che ha ricevuto dalle scelte di Matteo Ranieri. Ecco cosa ha detto: “Io gli ho creduto, quando mi diceva che era confuso, era in difficoltà, è stata un’illusione mia. Non lo vedo sporco in quello che fa, lo vedo immaturo”.

Ma poi la non scelta del tronista si esprime anche su Instagram. Ecco cosa ha scritto: “Grazie per i messaggi. Mi state inondando di messaggi, like, preferenze che la famiglia di questo ragazzo ha sempre espresso. Io penso sia umano avere preferenze ma è di cattivo gusto esporle durante il percorso. Un po’ come quando uno si veste male ma alla fine resta a te il vestito brutto. Pace e amore, io sono sempre più fiera di me”.