L’improvvisa e straziante scomparsa dell’assistente studio Piero Sonaglia, ha sconvolto tantissime persone del mondo dello spettacolo. Tra questi appunto c’è anche Maria De Filippi che ha voluto pubblicare un commovente messaggio per salutarlo un’ultima volta.

CREDIT: MEDIASET

La morte dell’uomo ha spezzato i cuori di tanta gente, soprattutto di quelli che hanno avuto la possibilità di lavorare con lui. Grazie al suo modo di essere era riuscito ad essere una presenza importante per tutti.

Per la stessa Maria De Filippi era diventato un punto di riferimento, soprattutto nei suoi programmi, visto che lavoravano insieme ormai da molto tempo.

L’uomo non si vedeva molto davanti le telecamere, ma la sua presenza era fondamentale nel dietro le quinte. In queste ultime puntate di Uomini & Donne, in tanti hanno notato la sua assenza.

CREDIT: MEDIASET

La notizia della sua improvvisa morte è stata resa nota dal regista Roberto Cenci. Quest’ultimo ha pubblicato un post su Instagram, con la foto del celebre assistente e nella didascalia ha scritto: “Per sempre con noi. Ciao Piero!” Tuttavia, la causa che ha portato al suo decesso ancora è ignota.

Da quel momento tanti personaggi dello spettacolo che lo hanno conosciuto, hanno voluto pubblicare sui social un messaggio. Il loro scopo è proprio quello di salutarlo un ultima volta e di parlare del rapporto che avevano.

Il messaggio di Maria De Filippi per la morte di Piero Sonaglia

La stessa conduttrice di Tu Si Que Vales e Uomini & Donne ha voluto parlare del suo dolore sui social. Maria De Filippi per la morte dell’uomo, sul profilo ha scritto:

Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalli forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti.

CREDIT: MEDIASET