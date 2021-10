Nella casa del Grande Fratello VIP Sophie Codegoni ha rivelato alcuni dettagli sulla rottura di Matteo Ranieri. I due si sono conosciuti durante il percorso a Uomini e Donne e sono usciti insieme dal programma, poco dopo i due hanno ufficializzato la rottura.

In questi mesi sui social voci e colpe sono rimbalzate da tutte e due le parti, ma Sophie Codegoni avrebbe confessato ad Aldo Montano che a lasciarla è stato proprio il corteggiatore.

Le motivazioni della rottura sarebbero da ricondurre al fatto che il ragazzo non era innamorato della tronista e non le piaceva sia fisicamente che caratterialmente. Oggi, Matteo Ranieri ha replicato, velatamente alle accuse della ragazza.

Con una storia su Instagram ha infatti scritto:

Ciao ragazzi, come state? Allora vi rubo giusto qualche secondo. Semplicemente per dirvi grazie perché ho messo un post prima ma ero sincero. Leggere commenti e messaggi sensati da persone intelligenti mi da modo o meglio non mi obbliga a fare cose che non mi piacciono. A dover stare a giochi che non mi piacciono. A fare teatrini che non mi piacciono. Nulla, semplicemente volevo ringraziarvi e dirvi che mi fate stare meglio, leggere queste cose mi rassicura molto. Buona domenica.