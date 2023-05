Matteo Ranieri rompe il silenzio sulla lite con Luca Salatino: le sue parole

A distanza di qualche mese dalla lite con Luca Salatino, Matteo Ranieri si è reso protagonista di alcune dichiarazioni inedite in merito al suo rapporto con l’ex tronista di Uomini e Donne. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, Matteo Ranieri e Luca Salatino sono stati due dei tronisti più amati e chiacchierati di Uomini e Donne. Nel corso dell’ultimo periodo, i due erano finiti al centro della cronaca rosa per via di una furiosa lite.

In ogni modo, qualche mese fa, gli ex concorrenti del programma condotto da Maria De Filippi hanno fatto la pace e sono tornati più uniti che mai. Il primo a rompere il silenzio sulla questione è stato Matteo:

Ho ricevuto tante, troppe domande così. Ma ha davvero così tanta importanza? Secondo me no. Per me quello che conta è l’essersi chiariti, ma soprattutto l’essersi rispettati nonostante gli screzi. Il non aver fatto come il 99% delle persone in questo mondo social che pur di fare 2 visualizzazioni in più cominciano a lanciarsi m**da.