Mattino 5: “All’Isola dei Famosi il bidet si fa così”. Gelo in studio

A Mattino 5 si parla molto spesso dell’Isola dei Famosi e delle avventure che i naufraghi stanno affrontando in queste prime settimane sull’isola. Tra i vari opinionisti in studio ci sono diversi personaggi che in passato hanno avuto l’onore di partecipare al reality di Canale 5. Ieri mattina si stava commentando in studio la puntata andata in onda il lunedì di Pasquetta e si stavano mandando in onda le immagini della prova del fango.

Ad un certo punto, la padrona di casa Federica Panicucci, presa dalla curiosità, si è rivolta alla folta cerchia di opinionisti chiedendo:

“Ma voi che siete stati all’Isola dei Famosi, mi dite come ci si libera di tutto questo fango?”. Immediata la risposta di Valerio Merola: “Ti fai il bagno in acqua, è talmente pulita che è meravigliosa”.

Mattino 5, gelo in studio dopo le parole di Miriana Trevisan

Ma Miriana Trevisan ha pensato bene di scendere più nei particolari facendo calare il silenzio in studio: “Anche il bidet si fa nell’acqua del mare”. A quel punto Federica Panicucci è intervenuta: “Va beh Miriana certi dettagli ce li possiamo dire di nuovo in privato“. Inutile dire che l’imbarazzo era evidente.

Ma questa edizione dell’Isola dei Famosi sarà anche ricordata per le innumerevoli gaffe che la conduttrice Ilary Blasi sta facendo. A spiegare come nascono questi siparietti divertenti ci ha pensato lo stesso lei in un’intervista a Repubblica:

“Mi pare che non ci sia niente di normale. Siamo tutti un po’ strani”. Poi la conduttrice ha ammesso anche per chi fa il tifo tra i vari concorrenti: “Ho una passione per Valentina Persia. Sarà che è romana. Poi adoro Vera Gemma, è libera. Io sono spettatrice prima che conduttrice. Sono ironica, cinica a volte. Posso essere una m***”, ha dichiarato senza troppi giri di parole. E poi sui naufraghi: “Certe cose delle squadre Burinos-Rafinados mi fanno ridere”.