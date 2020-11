Stefano Bettarini è ufficialmente squalificato dal Grande Fratello Vip. L’ex calciatore e marito di Simona Ventura è durato appena una manciata di giorni nella Casa più spiata d’Italia. Tutto per colpa di una presunta bestemmia, dinanzi alla quale Alfonso Signorini e la produzione del programma hanno deciso di rispondere con la punizione più severa ed esemplare.

Stefano Bettarini: il provvedimento era nell’aria

La clip mostra l’intercalare considerato blasfemo durante una conversazione con i co-inquilini Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah. Le parole di Stefano non sono passate inosservate e hanno fatto il giro del web, tanto che già da ore il provvedimento era nell’aria.

Breve ma intenso

Durante la 17esima puntata del GF Vip, mandata in onda su Canale 5 lunedì 9 novembre, Signorini ha raccontato che Stefano Bettarini si è lasciato scappare un’espressione blasfema, che ha costretto il GF a prendere un provvedimento molto serio nei suoi riguardi.

Convocato in confessionale a inizio puntata, Bettarini ha avuto un chiarimento con il presentatore. Nel corso di questi tre giorni – ha spiegato il direttore di Chi – ha tenuto fede alla sua reputazione ed è stato capace di sconvolgere gli equilibri.

Le scuse porte ai telespettatori

Purtroppo si è reso protagonista di un episodio che va chiarito. Nel corso della conversazione Bettarini si è lasciato scappare un’espressione in grado di offendere la sensibilità dei telespettatori. Sebbene non ci fosse la volontà, ha offeso parecchie persone. Alla domanda se intendesse porgere le scuse, Stefano ha risposto con un deciso sì. Immediatamente si è reso conto dell’espressione sfuggitagli. È una persona credente.

Stefano Bettarini: tolleranza zero

Nel contesto tivù non ha mai idea su come parlare e come esprimersi, perché è un reality e si è sé stessi, ha proseguito. L’importante secondo lui è essere pronti a porgere le proprie scuse nel momento in cui si commettono errori. Il mea culpa del toscano non è comunque servito a granché, visto che è stato eliminato dalla trasmissione.