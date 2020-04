Mattino 5, Federica Panicucci sospesa: chi potrebbe sostituirla Federica Panicucci era stata sospesa dalla conduzione di Mattino 5 e temporaneamente sostituita: ora potrebbe arrivare la sostituzione definitiva nel programma

Federica Panicucci era stata giorni addietro sospesa da Mediaset nella conduzione di Mattino 5 e temporaneamente sostituita. Ora, come dicono diverse voci, potrebbe arrivare la sostituzione definitiva, togliendo la conduzione alla donna. Ma chi potrebbe essere la sostituta o il sostituto di Federica Panicucci?

Secondo alcune voci, Federica Panucucci potrebbe essere sostituita da una molto celebre collega: Adriana Volpe. Infatti, poco tempo fa, girava la voce che Mediaset stesse pensando di dare all’ex gieffina la conduzione di un suo programma. Non si sapeva ancora, però, quale potesse essere questa trasmissione: ecco i primi indizi.

Nonostante la donna abbia abbandonato la casa del Grande Fratello Vip in anticipo, a causa della malattia e della seguente morte del suocero, Ernesto Parli, Adriana Volpe è sempre stata molto amata e apprezzata dal pubblico di Mediaset. Ciò aveva portato molti a pensare che la produzione potesse fare una bella mossa dando alla donna la conduzione di un suo programma.

In un’intervista a Giulia Salemi, Adriana Volpe ha confessato quale sarebbe il prototipo di programma che le piacerebbe condurre: “Un po’ come una casa, la casa degli italiani, dove si può fare interviste e rimanere sull’attualità, ma allo stesso tempo intrattenimento semplice e posato, adatto a tutti”.

Nonostante lei non abbia dichiarato nulla, pare proprio che nei corridoi di Mediaset da un bel po’ si faccia il suo nome come conduttrice del programma appartenuto a Federica Panicucci e che, adesso, si trova in mano a Francesco Vecchi. Si mormora anche che potrebbe condurre il tutto in con Michele Cucuzza.

Nel 2009, Federica Panicucci aveva preso la direzione di Mattino 5, sostituendo Barbara D’Urso. Da allora, è sempre stata riconfermata. Dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria, la parte della trasmissione affidata alla donna è stata sospesa, come da direzioni, lasciando spazio solo a questioni di attualità e sospendendo trasmissioni diverse da quelle. Doveva, però, essere una sospensione temporanea, quindi il fatto che possa essere sostituita definitivamente non era calcolato.