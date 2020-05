View this post on Instagram

Pessoal, quem aí engordou muito nessa quarentena , e assim como eu, resolveu tomar vergonha na cara, e mesmo sem academia, fazer a super dieta e adaptar os exercícios em casa !? Claro que nunca será a mesma coisa , mas só nessa semana perdi 3 KG! É chato…é!!! Principalmente porque com esse tédio, nossa ansiedade vai nas alturas, e ansiedade é = a fome descontrolada !!! Então a dica , já que a maioria de nós não está na mesma rotina, é colocar como uma meta de trabalho !!! Vou comer menos, vou me exercitar !! E cumprir a risca !! No final , além do shape bem melhor, você se sentirá muito satisfeito, feliz! Cada um no seu ritmo, sem beoroses, mas façam esse movimento !!? Depois me contém😀😀😀😀