Maurizio Costanzo amante di una donna sposata: “Arrivarono i carabinieri”

Maurizio Costanzo è uscito in libreria con un nuovo libro dal titolo: “Smemorabilia/Catalogo sentimentale degli oggetti perduti” edito da Mondatori. Si tratta di un racconto di aneddoti e curiosità della sua vita, fin da quando era giovane. Uno dei più simpatici è la sua confessione di quando anni fa fu l’amante di una donna sposata e si ritrovò la visita dei carabinieri.

Intervistato dal settimanale 7 del Corriere della Sera, Maurizio ha ricordato l’episodio dell’adulterio. Tutto avvenne anni fa quando l’adulterio era considerato ancora un reato. Maurizio era l’amante di una donna sposata. Il marito lo venne a sapere e lo denunciò. Un bel giorno il conduttore e la sua vecchia fiamma ricevettero la visita dei Carabinieri.

Fonte: web

“Sparito come reato penale, come fenomeno violentemente osteggiato. Decenni fa ebbi una storia con una donna sposata. Il marito sporse denuncia, arrivarono i Carabinieri. Per fortuna eravamo vestiti. Fecero la famosa prova della mano sotto le lenzuola per vedere se il letto fosse caldo. La prova fallì, niente denuncia. Rimasi a piede libero. Che follia…” – il racconto di Maurizio.

Altro tema interessante trattato è anche il suo rapporto con il denaro. Il giornalista e conduttore ha rivelato di non aver mai avuto una grande ossessione per i soldi.

Fonte: web

“Non ho mai voluto arricchirmi per il gusto di arricchirmi. Ho maneggiato somme anche ingenti. Ma alla fine il mio rapporto col denaro è minimo. Mi serve per vivere bene. Non lo spreco. (…) Ho bruciato molti soldi proprio per il teatro Parioli e la sua gestione. Una volta dovetti vendere casa per ripianare i debiti. Ma riperderei volentieri quel denaro” – ha detto.

Non è un caso che il nuovo libro del giornalista è dedicato proprio al teatro Parioli, teatro per anni dello show più longevo della televisione italiana, il Maurizio Costanzo Show.