Maurizio Costanzo attacca duramente Clizia Incorvaia: “dovrebbe tenere un profilo basso” Maurizio Costanzo torna a parlare del Grande Fratello VIP e questa volta attacca duramente Clizia Incorvaia: "dovrebbe tenere un profilo basso"

Maurizio Costanzo torna a parlare del Grande Fratello VIP nella rubrica televisiva sul settimanale Nuovo, questa volta però il duro attacco è rivolto alla bella siciliana Clizia Incorvaia, dopo le scandalose frasi che l’hanno portata alla squalifica

Il marito di Maria De Filippi non ci sta, e senza peli sulla lingua esprime il suo pensiero sull’influencer 40 enne e nuova fidanzata del figlio d’arte Paolo Ciavarro. Maurizio Costanzo incalza così la spiacevole situazione:

“Clizia ha decisamente esagerato e sbagliato. Lei ha chiesto scusa e si è dispiaciuta, ma a poche ore dall’uscita da Cinecittà si è mostrata allegra e spensierata. Tenere un basso profilo sarebbe stato meglio.”

Ma come reagirà la diretta interessata alle dure parole del noto conduttore televisivo? Ricordiamo che Clizia Incorvaia aveva utilizzato dei termini spiacevoli tirando in ballo il pentito di Mafia, Buscetta. Le dure parole erano rivolte al giovane e belloccio Andrea Denver: “Sei un pentito, sei un Buscetta”, aveva dichiarato

Ma non solo: Clizia è stata al centro delle polemiche anche per aver mentito sulla sua vera età. In un primo momento la donna ha mentito a tutti (compreso Paolo Ciavarro) affermando prima di avere 34 anni, poi 35 e poi 36. Alla fine però ha dovuto confessare:

“Trovo bislacco il fatto che si stia aprendo una diatriba per aver dichiarato tre anni di meno avevo detto 36 e sono 39. Fatemi compiere sti cavolo di quaranta anni e quello che conta è l’anima di una persona.”

Proprio ieri Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque è tornata sulla questione proprio con la madre di Paolo Ciavarro, Eleonora Giorgi. Le due donne non si sono trovate d’accordo in merito, se per Barbara D’Urso la bugia è inconcepibile la mamma del 28 enne perdona la nuova “nuora” attribuendo la colpa ad una società “troppo rigida” verso l’età delle donne