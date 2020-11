Maurizio Costanzo è un giornalista che di certo non le manda a dire e non si fa problemi ad esprimere la sua opinione a volte anche con durezza. Il marito di Maria de Filippi cura una rubrica sul settimanale Nuovo dove risponde alle domande dei lettori su temi riguardanti il mondo dello spettacolo.

Fonte: Rai

Le analisi che fa Maurizio Costanzo sui vip o sui programmi televisivi sono sempre molto puntuali e sono frutto di un giornalismo serio come quello che da sempre lo contraddistingue. La scorsa settimana ha ricevuto una mail in cui gli si chiedeva che idea avesse di Patrizia De Blanck sia come persona sia per come si sta comportando dentro la casa del Grande Fratello vip.

“Lei a volte esagera: ha detto una frase irripetibile a un suo coinquilino. Di sicuro, Patrizia De Blanck è un personaggio vulcanico e sa bene come attirare l’attenzione su di se…”– ha detto Maurizio.

Per Maurizio Costanzo la De Blanck conosce benissimo le dinamiche del gioco

La De Blanck avendo partecipato a vari reality sa benissimo le dinamiche del gioco e a questo proposito, Maurizio Costanzo ha aggiunto: “Lei conosce molto bene le dinamiche dei reality, meglio dei giovani come Adua Del Vesco…”.

Fonte: Mediaset

Intanto la contessa prosegue la sua avventura nella casa più spiata d’Italia. Ha appena festeggiato gli 80 anni con gli autori che le hanno organizzato una mega festa a sorpresa che ha rallegrato gli animi di tutti i presenti.

Da venerdì è entrata in gioco anche Giulia Salemi che ha subito trovato una valida alleata in Patrizia De Blanck.

Le due donne si sono trovate immediatamente a loro agio insieme e in perfetta sintonia tanto che la De Blank ha fatto una confessione alla Salemi su un suo amore del passato e ha detto: “Ho avuto una relazione molto travolgente con un uomo iraniano, ci siamo conosciuti a Monte Carlo e lavorava come medico a New York…” E Giulia Salemi, sorridendole ha commentato così: “Hai fatto strage di cuori…”.