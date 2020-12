Maurizio Costanzo difende Luciana Littizzetto: “Wanda Nara esagera”

Nella querelle tra Wanda Nara e Luciana Littizzetto ci mette lo zampino Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi ha deciso di difendere la comica di Che tempo che fa, intervistato dal settimanale Nuovo ha deciso di esprimere la sua opinione.

Il tutto è partito da un lungo monologo in cui Luciana Littizzetto commentava una foto della moglie di Mauro Icardi senza veli. La donna, in sella ad un cavallo, si è lasciata andare a una posa molto hot.

“Spiegami dov’è finito il pomello della sella, secondo me si arpiona in questo modo.” aveva commentato la donna. Wanda Nara non l’ha presa bene e ha querelato la donna definendola sessista.

Nella replica della Littizzetto è stata encomiata anche Maria De Filippi, descritta come una donna che sa ridere di sé. Maurizio Costanzo, come sempre attento commentatore ha spiegato:

“Ho letto di questa storia. Le dico la verità, anche a me pare esagerata la reazione della Nara. Credo che quando ci si espone in pubblico – e qui lei è addirittura senza veli – ci si possa aspettare commenti di chi guarda o ascolta, soprattutto nell’epoca che stiamo vivendo”.

L’opinione del conduttore e giornalista basterà a placare gli animi? Molto probabilmente no. Wanda Nara no sembra intenzionata a tirarsi indietro e a procedere per vie legali.

Dall’altro canto anche la comica non ha affatto cambiato posizione. Anzi, ha spiegato come mai proprio le sue parole non apparterebbero a quello che è considerato sessismo.

Insomma, c’è proprio da dirlo. Questo è stato un anno difficile, per tutti. All’emergenza sanitaria si aggiungono anche spiacevoli episodi che, certamente, disturbano le dirette interessate.