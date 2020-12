Wanda Nara denuncia Luciana Littizzetto: ecco cos’è successo

Si mette male per Luciana Littizzetto: la comica dovrà vedersela con Wanda Nara. Il motivo? Un monologo poco gradito sulla soubrette e una sua foto, a dir poco piccante, sopra un cavallo.

Il fatto risale a domenica scorsa, quando Luciana Littizzetto a Che tempo che fa aveva commentato lo scatto senza veli della moglie di Mauro Icardi. Certo, seppur i toni erano ironici, qualche parola di troppo è scappata alla donna.

Certo, è da dire che Wanda Nara non è stata l’unica presa di petto dalla donna. Nello stesso monologo è stata citata anche Belen Rodriguez con cui però la Littizzetto ha tutto sommato un buon rapporto.

Già abbiamo Belen che per mostrare il tinello mette una gamba sul forno e il Lato B sul lavandino. Mi chiedo come è stata issata su: l’hanno messa su a peso, e poi lei si sta tenendo con la sola forza delle unghie e credo, della Jolanda prensile. Spiegami dove è finito il pomello della sella. Secondo me si arpiona in questo modo.

A lanciare la bomba della denuncia è stato il settimanale Dagospia. Sulle pagine del giornale si poteva leggere di come la nota showgirl avesse avvertito i suoi legali. Oggi, senza remore, la donna ha annunciato le querele.

Inoltre, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha toccato un argomento piuttosto delicato: quello della parità dei sessi. Se le stesse parole fossero state pronunciate da un uomo?

Le prevaricazioni e le violenze non vengono solo dagli uomini, anzi. La violenza e la volgarità non hanno genere. Sono e restano violenza e volgarità. Detto per inciso, a me quella foto piace moltissimo; la cavallerizza è stupenda ed al pomello non avevo nemmeno pensato…se non fosse stato per la casta Lucianina. Nel 2020 troviamo ancora donne del genere. Ovviamente dovrà risponderne giudizialmente.