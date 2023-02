Tanta la commozione di questi giorni per la scomparsa del grande giornalista e conduttore televisivo. In molti hanno voluto dare un saluto a Maurizio Costanzo e una sua frase, pronunciata nell’ultima puntata del suo show, assume oggi un significato simbolico, quasi fosse stato il suo addio a questa terra. Una frase che ha commosso tutti quanti.

Il giornalista conduttore del Maurizio Costanzo Show è venuto a mancare il 24 febbraio del 2023, all’età di 84 anni. La televisione italiana piange un grande presentatore, che ha saputo inventare un genere nuovo.

Tanti i messaggi di cordoglio che arrivano da personaggi del mondo dello spettacolo e della politica, ma anche da gente comune, fan che hanno anche dato un ultimo saluto al marito di Maria De Filippi nella camera ardente allestita a Roma (dove hanno fatto discutere le persone che hanno chiesto un selfie alla vedova in lutto).

Nell’ultima puntata del talk show che da anni occupava i palinsesti del piccolo schermo italiano, il conduttore ha pronunciato una frase che ha commosso tutti all’epoca. E che oggi risuona come un addio difficile da affrontare per chi lo amato in vita, anche solo come personaggio pubblico televisivo.

Maurizio Costanzo, la frase dell’addio al Maurizio Costanzo Show

In occasione dell’addio al Maurizio Costanzo Show, andato in onda per 40 anni, dal 1982 al 2022, l’ideatore ha detto una frase che ricorderemo per sempre. Era il 25 novembre 2022, pochi mesi prima del decesso dell’ideatore del salotto televisivo più famoso e amato di tutti i tempi.

Ci rivediamo a metà marzo, buon Natale, auguri e questa trasmissione vivrà il suo quarantesimo anno! Sipario!

Purtroppo non ha potuto realizzare il suo ultimo sogno. Il decesso, improvviso e inaspettato dopo un intervento chirurgico di routine, ha posto fine alla grande era del Maurizio Costanzo Show. Ma sicuramente Mediaset metterà in cantiere qualcosa per celebrare il grande conduttore.