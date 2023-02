La triste notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo, che si è diffusa nelle ultime ore, ha sconvolto il mondo della televisione e quello del giornalismo.

Colui che oggi è ricordato come il padre del giornalismo, il grande uomo che ha cambiato il modo di fare televisione, affrontando ogni tipo di tema, mettendo a rischio la sua stessa vita. Il compagno di una vita di Maria De Filippi. Non ha bisogno di essere presentato, Maurizio Costanzo continuerà a vivere nel cuore di tutti, degli italiani e soprattutto di coloro che hanno trovato la strada proprio grazie a lui.

Il giornalista aveva una grande passione, quella delle tartarughe. Ne ha collezionate oltre cinquemila, custodite nel suo studio e nella sua casa. Ma perché ne regalava sempre una agli ospiti del suo programma?

Secondo Maurizio Costanzo, la tartaruga è il simbolo della longevità e della forza contro le avversità della vita. Resistere e tenere duro dinanzi alle difficoltà. Era il suo modo per dare sostegno e forza ai suoi ospiti.

Nel 2009 ha perfino scritto un libro dedicato proprio alle tartarughe: “La strategia della tartaruga. Manuale di sopravvivenza”. Il testo sottolinea la capacità dell’indipendenza dell’animale e la capacità di ritirarsi nella propria casa (il guscio), davanti alle difficoltà.

Maurizio Costanzo ha sempre dichiarato di provare invidia per questi animali, perché possono rinchiudersi nella loro casa e rischiare la vita solo se ribaltati. Mentre l’essere umano rischia ogni giorno, dal momento in cui arriva al mondo.

Forse la tartaruga lo rispecchiava davvero, 50 anni in un giornalismo fatto di pericoli e Maurizio Costanzo non si è mai tirato indietro, nemmeno dopo l’attentato. Nemmeno quando è stato costretto a vivere con la scorta. Come lui stesso ha detto, era diventata la sua famiglia.

Si è spento all’età di 84 anni, dopo una settimana di ricovero, tenuto per mano dalla sua amata Maria De Filippi.