Maurizio Costanzo, il retroscena sulla sua salute: “Era malato da tempo”

Oggi, venerdì 24 febbraio, una notizia ha sconvolto il mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano. Maurizio Costanzo si è spento all’età di 84 anni. A rende pubblica la notizia della scomparsa dell’autore, giornalista, conduttore e sceneggiatore è stato il suo ufficio stampa nel primo pomeriggio. Al momento non si conoscono le vere cause che hanno portato al decesso dell’uomo ma in questi ultimi minuti sono emersi alcuni importanti retroscena sul suo stato di salute. Ecco tutto quello che sappiamo.

Inutile dire che la notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo ha lasciato tutti nello sconforto più totale. Da tempo si vociferava delle condizioni di salute dell’uomo le quali, nell’ultimo periodo, non sarebbero state delle migliori.

Sappiamo tutti che Maurizio Costanzo era da tempo malato di diabete, una malattia per la quale non esiste una cura ma che deve essere tenuta sotto controllo. Per questo motivo Maria De Filippi, in un’intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa, ha confessato di controllare spesso il conduttore e giornalista il quale era molto goloso.

Come già anticipato, negli ultimi minuti sono emerse alcune indiscrezioni in merito allo stato di salute di Maurizio Costanzo. Voci in circolazione hanno affermato che il gigante della TV era stato ricoverato presso il Paideia International Hospital di Roma.

Pare che il marito di Maria De Filippi si trovasse nella stanza stanza in cui era stato Mihajlovic prima della sua morte. Alcune fonti, inoltre, rivelano che il conduttore fosse malato da tempo e pare che sia morto in clinica. Nonostante ciò, al momento non sono state rivelate le vere cause della sua scomparsa.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti e novità in merito a questa notizia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e del giornalismo italiano. Noi senza ombra di dubbio vi terremo aggiornati.