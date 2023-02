Ieri, lunedì 20 febbraio, Sinisa Mihajlovic avrebbe compiuto il suo 54esimo compleanno. La sua famiglia, la moglie Arianna e i cinque figli hanno voluto celebrare il giorno speciale, pubblicando praticamente tutti dei pensieri per il marito e padre volato in cielo troppo presto.

Sono trascorsi poco più di due mesi da quel triste 16 dicembre in cui Sinisa, ex calciatore, allenatore, ma soprattutto marito e padre amorevole, se ne andava via per sempre.

Più di tre anni trascorsi a lottare contro un male, la leucemia mieloide, che alla fine ha avuto la meglio su di lui e lo ha portato via a soli 53 anni.

Ti tempo ne è passato e continuerà a passarne, ma quello che non svanirà mai è l’amore che la sua famiglia prova per lui e continua a dimostrargli ogni occasione.

Su tutti la moglie Arianna Rapaccioni, che già recentemente aveva pubblicato sul suo profilo un lungo sfogo:

Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni …e’ il mio stile , il mio vissuto che nessuno di voi conosce ! Preferisco sempre farmi vedere sorridente forte truccata e ben vestita …….in realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola ! Questo e’ il mio modo di elaborare il lutto ! Non so ‘ se sia giusto o sbagliato … MA QUESTA SONO IO 🌸💕

La figlia Viktorija poi, nel giorno di San Valentino aveva commosso tutti pubblicando un toccante post sul suo profilo Instagram.

Nella foto c’erano delle rose che suo papà le aveva regalato il 14 febbraio di qualche anno prima e un biglietto in cui aveva scritto: “Anche se non sono un fidanzato, anche quello di papà è amore. Non ci sarà mai un uomo che vi amerà totalmente e senza condizioni quanto ti amo io! Papà”.

Il compleanno di Sinisa Mihajlovic

E come avrebbero potuto, Arianna e i suoi figli mancare nel ricordare Sinisa Mihajlovic proprio ieri, nel giorno in cui lui avrebbe compiuto 54 anni.

Arianna ha postato l’ennesima foto che la ritrae insieme al marito, felice, augurandogli “Buon Compleanno fino in Paradiso“.

Viktorija, anche lei nata il 20 febbraio, ha postato un video in cui si vede lei che lascia volare in cielo palloncini per suo papà.

Virginia, l’altra figlia di Sinisa e Arianna, ha invece scritto: “Auguri amore della mia Vita. Ovunque sarai, io sarò. E non saremo mai distanti“.