Maurizio Costanzo, la figlia Camilla fa una rivelazione inedita su Maria De Filippi: “Se papà lo ha fatto è grazie a lei”

La scomparsa di Maurizio Costanzo ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutto. Ricordiamo che il ‘gigante della tv’, così come è stato definito, si è spento per sempre lo scorso febbraio all’età di 83 anni. In questi giorni la figlia del giornalista e conduttore, Camilla Costanzo, ha rilasciato un’intervista al giornale ‘Repubblica’ dove non sono passate inosservate le parole spese nei confronti di Maria De Filippi. Scopriamo insieme che cosa ha dichiarato

In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Repubblica’ Camilla Costanzo ha svelato un retroscena inedito su Maria De Filippi mai raccontato prima. Nel dettaglio, la figlia di Maurizio Costanzo ha confessato che proprio grazie a Maria suo padre è riuscito a staccare la spina da quel lavoro a cui era tanto dedito.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Per cui tutti quelli che gli hanno voluto bene, gli hanno sempre perdonato le tante assenze e le distrazioni. Eppure è stato padre e non solo per noi figli.

E, continuando, Camilla Costanzo ha dichiarato:

Fino a quando non ha incontrato Maria, la parola vacanza non ha mai fatto parte del suo vocabolario. Diceva che in vacanza si annoiava e siccome la noia è stato lo spauracchio della sua vita, la rifuggiva come la peste. Maria è stata la prima persona a convincerlo a fermarsi qualche giorno in estate […] Ha indossato i panni del nonno anche nel lavoro

Nonostante ciò, Camilla ha svelato che suo papà restava comunque concentrato e dedicava tutto se stesso al lavoro, anche in vacanza.

Proseguendo con l’intervista rilasciata al noto quotidiano, la figlia di Maurizio Costanzo ha poi aggiunto: