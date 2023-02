Maurizio Costanzo, a quanto ammonta l’enorme eredità lasciata a figli e moglie

La ricchezza di Costanzo ammonta a diverse decine di milioni di euro accumulati in tutti questi anni di carriera.

Maurizio Costanzo ci ha lasciati venerdì scorso all’età di 84 anni. Giornalista, autore, conduttore è stato uno dei personaggi televisivi più famosi e importanti del nostro paese. Maurizio era ricoverato da una settimana presso una clinica di Roma per un piccolo intervento di routine. Poi le complicanze e il decesso arrivato come un fulmine a ciel sereno.

Fonte: web

Unanime il cordoglio da parte di tutto il mondo del giornalismo e dello spettacolo. La camera ardente ha visto la presenza di numerose persone, gente anche comune che ha voluto dare un ultimo saluto a Maurizio.

Intanto si fanno già delle previsioni sull’enorme eredità che Maurizio Costanzo ha lasciato alla moglie Maria De Filippi e ai suoi tre figli: Saverio e Camilla, avuti dalla seconda consorte Flaminia Morandi, e Gabriele, adottato con la De Filippi.

Si parla di una ricchezza di almeno 70 milioni di euro tra proprietà immobiliari ma anche intellettuali come ad esempio i testi di canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana come “Se telefonando” cantata da Mina ma scritta da Costanzo.

Partendo dalle proprietà immobiliari, a quanto pare Costanzo possedeva due appartamenti da 150mq nel quartiere Prati della capitale. Di queste case il giornalista aveva l’usufrutto, mentre la nuda proprietà è in capo alla presentatrice.

Ci sono però tutte una serie di proprietà in provincia di Grosseto, precisamente vicino alle terme di Saturnia dove amava andare a rilassarsi. Il giornalista possedeva anche ad Ansedonia per le vacanze estive oltre a diversi terreni ed un’altra casa non lontano Località Poderi.

La villa al mare di Ansedonia era una delle sue preferite. Acquistata nel 2002 lì Maurizio amava anche lavorare, ma “solo di pomeriggio, nello studio, su una scrivania che ho messo davanti a una finestra da dove posso vedere il mare e l’Argentario…” – ha detto molto spesso.