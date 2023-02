Selfie chiesto a Maria De Filippi davanti al feretro di Maurizio Costanzo, parla Michele Dalai: “Ecco cosa ha detto il tizio che si è fotografato con Maria”

Nel corso delle ultime ore sta indignando non poco la notizia di cui alcune persone si sono rese protagoniste nella camera ardente di Maurizio Costanzo. Nella giornata di ieri, infatti, un ragazzo e una ragazza si sono avvicinati a Maria De Filippi, non curandosi del suo dolore e chiedendole un selfie.

Inutile dire che in seguito a quanto accaduto si è scatenata una vera e propria polemica. Sono stati molti coloro che si sono scagliati duramente contro questo gesto, considerandolo come cinico ed inopportuno. Qualche ora fa Michele Dalai, scrittore e autore televisivo, ha dichiarato di aver incontrato sul treno il ragazzo che ha chiesto il selfie a Maria De Filippi.

L’autore e scrittore ha confessato alcuni retroscena su una delle persone che ha chiesto una foto a Maria De Filippi nella camera ardente allestita per Maurizio Costanzo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono in treno con il tizio che si è fotografato con Maria De Filippi. Lo so perché continua a parlarne al telefono tra un ‘Voglio morire’, un ‘Non mangio più’ e una risata.

Il lungo post dello scrittore e autore televisivo è poi proseguito con queste parole:

Gli hanno anche proposto di monetizzare il fattaccio. Ha messo una mascherina chirurgica per non farsi riconoscere. In due ore di viaggio ha affrontato mille temi e fatto seimila ipotesi sulle cose mirabolanti che potrebbero accadergli.

E, continuando, Michele Dalai ha aggiunto:

Per esempio grazie a un suo amico dirigente delle Poste sa che non deve rispondere a domande di Striscia la Notizia né a quelle delle Iene.

Infine, l’autore e scrittore televisivo ha voluto sottolineare l’orribile gesto commesso nei confronti di Maria De Filippi:

In tutto ciò nemmeno per un secondo ha detto di aver fatto una stron**ta. Non una volta. Ora però dice che non ha mai avuto tante visualizzazioni. Tante care cose a tutti, scendo dal treno. Scendo.