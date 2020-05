Maurizio Costanzo su Paolo Bonolis: “Può aspirare a fare qualsiasi cosa” Sembra che Maurizio Costanzo abbia molta stima di Paolo Bonolis, a tal punto da dichiarare: "Può aspirare a fare qualsiasi cosa"

Con i nomi di Maurizio Costanzo e Paolo Bonolis stiamo parlando di due personaggi che stanno facendo e hanno fatto la storia della televisione italiana. Pare proprio che al giornalista piaccia davvero tanto la figura del presentatore, a tal punto da dichiarare: “Può aspirare a fare qualsiasi cosa”.

Maurizio Costanzo ha dimostrato di avere grande stima di Paolo Bonolis. In un’intervista, infatti, ha dichiarato proprio che quest’ultimo ha di fatto la possibilità di fare quello che preferisce, tanto è grande il suo genio. Così, in un’espressione di stima, Maurizio Costanzo ha affermato: “Può aspirare a fare qualsiasi cosa in televisione. Anche tornare a Sanremo dopo Amadeus”.

Dirigere Sanremo sarebbe proprio una bella medaglia al valore per il conduttore di Mediaset. Ma Maurizio Costanzo non finisce qui ed aggiunge: “Per chi lavora nel mondo dello spettacolo cambiare programmi è normale e lui non fa eccezione”. Negli anni, infatti, Paolo Bonolis ha dimostrato di avere davvero una grande versatilità e di riuscire ad adattarsi ad ogni programma senza perdere credibilità.

Durante la sua carriera ha spesso dimostrato quanto sappia portare avanti qualsiasi ruolo: dalle risate suscitate nello studio di Avanti un Altro, fino alla serietà di quando si è mostrato nello studio di Domenica In malato. Insomma, davvero duttile sia il personaggio che lui.

In questi ultimi periodi, Paolo Bonolis ha avuto un po’ di tentennamenti. Infatti, ha spesso dichiarato di voler tornare in Rai, di voler fare diverse tipologie di programmi, riprendendo lo stampo documentaristico un po’ particolare di suoi vecchi programmi, come Bim Bum Bam, o anche di prendere direzioni ancora più diverse, come la conduzione di Sanremo.

A questo riguardo, un telespettatore così ha scritto a Maurizio Costanzo riguardo il personaggio di Paolo Bonolis: “Dice di non escludere il passaggio in Rai e che vorrebbe condurre Domenica In, Sanremo, ma anche Bim Bum Bam e Il senso della vita. Manca solo che si candidi al TG1 e a Ballando con le stelle. Mi chiedo perché dovrebbe cambiare quando è tanto simpatico ad Avanti un altro”.