Paolo Bonolis si scaglia contro la Mediaset a causa delle decisioni prese e minaccia di tornare in Rai Paolo Bonolis, pilastro della Mediaset, si scaglia contro quest'ultima a causa di alcune recenti decisioni e dice che potrebbe tornare in Rai

In questi ultimi giorni stiamo vedendo i canali televisivi in netta difficoltà a causa delle restrizioni anti contagio che hanno portato alla sospensione di diversi programmi televisivi. Tra questi, la Mediaset è una delle più colpite e ha visto bloccarsi numerosi programmi, tra cui quelli di Paolo Bonolis. Quest’ultimo, però, non sembra contento di come la Mediaset ha deciso di gestire la situazione e così minaccia di tornare in Rai.

In questi giorni, sui canali Mediaset, stiamo vedendo moltissime repliche di programmi ormai sospesi. Tra questi ci sono sicuramente Avanti un Altro e Ciao Darwin, entrambi presentati da Paolo Bonolis, uno dei pilastri del colosso televisivo. Il presentatore, quindi, in una diretta Instagram con Edoardo Leo decide di mandare delle frecciatine alla sua azienda.

Così dice:

“Il perché lo abbiano fatto non l’ho capito, non me l’ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili. Sono comunque repliche di questa stessa edizione ma credo che alla fine della fiera sia un problema di carattere economico. L’altra cosa che non ho capito (e credo che anch’essa sia figlia di una logica economica) è quella di andare in onda contemporaneamente alla trasmissione di Rosario su Rai 1. Che è una scelta in questo periodo abbastanza sbagliata perché sono due fenomeni di divertimento e di alleggerimento che potevano mandare in giorni differenti di modo che ci fossero due possibilità e non di scegliere dove appoggiare la propria attenzione, però che ce devo fa’?”

La perplessità del presentatore sta nel fatto che la Mediaset, nonostante avesse puntate già pronte e solo da mandare in onde, ha deciso comunque di mandare puntate vecchie, non inserendo quelle nuove. Una decisione simile l’abbiamo vista anche per le puntate di Uomini e Donne e, anche qui, una lamentela è giunta da una delle autrici del programma, Raffaella Mennoia.

Altro punto contro il quale il presentatore si scaglia è il fatto che abbiano deciso di mettere a contrasto, dividendo gli ascolti, Ciao Darwin e Il meglio di Viva la Rai, programma condotto da Rosario Fiorello. Infatti, commenta dicendo che è una scelta sbagliata, considerato il periodo in cui ci troviamo e che avrebbero tranquillamente potuto mandare i programmi in due giorni differenti. Arriva poi anche una piccola minaccia di tornare in Rai, mossa dallo scontento a causa dell’operato della Mediaset.

Ultima piccola polemiche che Paolo Bonolis svolge è quella contro i programmi che in questi giorni parlano esclusivamente di coronavirus:

“Magari faccio polemiche, ma credo che sia eccessivo tutto questo. Abbiamo già a disposizione sette telegiornali importanti, forse otto. C’è bisogno che anche ogni caspita di programma continui con questo martellamento costante, questo bollettino di guerra con ‘sto contatore di gente guarita, gente che non ce l’ha fatta… Diventa una pressione tale che finisci per non sopportarla più psicologicamente”.