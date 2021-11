Maurizio Zamboni: che fine ha fatto il postino di C’è Posta per Te? Presto detto

Riflettori puntati su Maurizio Zamboni. Il pubblico lo conosce come lo storico postino di C’è Posta per Te, il famosissimo programma della Mediaset, su Canale 5, condotto da Maria De Filippi. Un volto ormai legato inevitabilmente alla trasmissione.

Fonte studi C’è posta per Te

I telespettatori erano affezionati a quel sorriso e quel personaggio, che in bicicletta girava per le strade e i vicoli delle città e dei paesi, per recapitare la posta ai protagonisti del racconto e, per invitarli nella trasmissione e scoprire così chi li aveva mandati a chiamare. La sua simpatia è stata anche la chiave del suo successo.

Come tutti ben ricorderanno, Maurizio entrò a far parte di UeD come tronista per le tante richieste da parte delle donne che scrivevano al dating show. Un percorso che, purtroppo, non si concluse con la caduta dei petali rossi, in quanto Maurizio non riuscì a trovare l’anima gemella.

Ma una domanda ricorrente è: che fine ha fatto? perché non si vede più in TV? Presto detto: l’ex postino di C’è Posta per Te oggi è un autore e presentatore televisivo, ed è titolare di un’agenzia di animazione ed eventi. L’uomo garantisce di non aver perso il suo fascino, il suo sorriso e la sua carineria. Tanto che Maurizio ha un bel seguito su Instagram, dove elargisce consigli sull’arte di saper parlare in televisione e, per coloro che si vogliono sponsorizzare da soli.

Insomma, nulla è andato perso, sono solo cambiati i ruoli, ma comunque Zamboni è sempre presente nel mondo dello spettacolo. Magari a breve lo rivedremo come conduttore sul piccolo schermo, per la felicità di tutte le donne che o seguono.