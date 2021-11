Non si fermano le voci riguardo il gossip che ha coinvolto Mauro Icardi e Wanda Nara. Nelle scorse settimane la nota coppia si è ritrovata al centro di un grande polverone. La scintilla che ha fatto scatenare il tutto sembra essere il presunto tradimento, da parte del calciatore, con Eugenia Suàrez.

Mauro Icardi e Wanda Nara nuovamente al centro del gossip. Dopo le notizie riguardo la loro separazione, diventate virali, in queste ultime ore circola sul web la notizia che tra i due potrebbe essere tornato il sereno. A confermare il gossip è stato proprio il calciatore del Paris Saint-Germain.

Mauro Icardi, infatti, ha condiviso sulla sua pagina Instagram un video che lo ritrae protagonista insieme alla moglie Wanda Nara. Nelle immagini in questione i due appaiono abbracciati e felici, indice di un ritorno di fiamma tra i due. Oltre al video in questione, quello che non è passato inosservato è stata la didascalia che il calciatore ha voluto accompagnare sotto il post.

Queste, dunque, sono state le parole di Mauro Icardi:

Da Dubai con tanto amore.

Tutti i fan della coppia possono finalmente stare tranquilli. Pace fatta tra il calciatore del Paris Saint-Germain e sua moglie Wanda Nara.

La coppia ha approfittato dello stop del campionato per le qualificazioni ai Mondiali, per le quali Icardi non è stato convocato, per fare un viaggio fatto di coccole e tanto amore nella splendida Dubai.

Mauro Icardi ha concesso i diritti su tutti i suoi beni a Wanda Nara? L’indiscrezione

Stando alle parole della giornalista argentina Débora D’Amato, il giocatore avrebbe concesso tutti i diritti sui suoi beni a sua moglie Wanda. In questo modo, dunque, Wanda Nara è diventata l’unica proprietaria del grande patrimonio del calciatore.

Tra i tanti beni di cui la modella e influencer argentina è proprietaria, possiamo citare un attico a Milano e la casa sul Lago di Como. A queste, ovviamente, se ne aggiungono moltissime altre.