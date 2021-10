Non si ferma il gossip riguardo la crisi matrimoniale che Mauro Icardi e Wanda Nara stanno vivendo in questo periodo. I rumors circolanti sulla fine del loro matrimonio sono tanti e a scaturire voci riguardo la loro vita privata sono proprio i diretti interessati. Nelle scorse ore, infatti, Mauro Icardi ha condiviso uno scatto che lo ritrae nel letto insieme a sua moglie. Dopo, però, lo cancella.

In queste ultime ore l’attaccante del PSG ha deciso di condividere con i suoi followers aggiornamenti riguardo la sua vita sentimentale. Mauro Icardi ha infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram uno scatto che lo ritrae nudo, nel letto insieme a sua moglie.

Sotto il post, il calciatore ha scritto:

Quando sei in ‘mood single’ su Instagram ma di notte vieni a chiedere perdono! Dove siamo Wanda Icardi? Non mi è chiaro.

Queste sono le frasi scritte dal calciatore insieme a delle vere e proprie faccine di rivincita.

Con questo scatto, dunque, l’attaccante del PSG è deciso a dimostrare che le cose non stanno esattamente come Wanda Nara mostra sui social. Più volte, infatti, la modella e influencer ha fatto intendere di essere tornata single e di essere decisa di chiedere il divorzio.

Mauro Icardi e Wanda Nara: il motivo della crisi matrimoniale

Sarebbero stati i messaggi bollenti che il noto calciatore Mauro Icardi avrebbe scambiato con China Suarez a provocare la crisi matrimoniale tra il calciatore e Wanda Nara. Stando però al post condiviso dal calciatore, poi cancellato, sarebbe proprio Wanda Nara ad essere in torto tanto da andare da lui e chiedere perdono.

Dopo qualche minuto dalla sua condivisione il post condiviso dall’attaccante del PSG è letteralmente sparito. Non si sa chi abbia cancellato la storia, visto che Wanda Nara ha la password del profilo Instagram del marito. Oltre al post in questione, dal profilo del calciatore è stata eliminata anche un’altra storia. Quella in cui Mauro Icardi si mostrava soddisfatto di essersi riappacificato con sua moglie e dava così la buonanotte a tutti i suoi followers.