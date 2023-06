Max Biaggi ritrova l’amore: ecco chi è e quanti anni hanno di differenza

Nuovo amore per l’ex campione mondiale di motociclismo che quasi a sorpresa ha presentato la sua nuova fiamma. In tanti pensavano stesse ancora con la sua vecchia fidanzata e invece a sorpresa si è venuto a sapere della rottura.

Stiamo parlando di Max Biaggi che i paparazzi del settimanale Chi hanno beccato a Formentera insieme ad una nuova ragazza, molto più giovane di lui. Si tratta di Virginia De Masi, ballerina 23enne nata a Napoli. Non ci sono altre informazioni su di essa.

Fonte: web

I due hanno 29 anni di differenza ma a quanto pare non si sentono vista la sintonia. Max Biaggi ha dimenticato quindi la sua ex Francesca Semenza e si è lanciato in questo nuovo amore. Appena possibile l’ex campione di motociclismo è volato a Formentera con lei.

I fotografi del settimanale Chi lo hanno individuato. Max si è mostrato in spiaggia tra baci e abbracci. In serata poi i due hanno deciso di concedersi un momento romantico. Sono stati a cena in un lussuoso ristorante e anche in questo caso non sono mancati atteggiamenti intimi e passionali. Lei sembra davvero innamoratissima di Max Biaggi.

Mentre lui si rilassa al mare con la sua nuova fiamma, Francesca Semenza si trova invece Livigno per un servizio fotografico alternando così l’utile al dilettevole.

Francesca non è stata l’unica fiamma di Max Biaggi. Prima di lei il campione di motociclismo è stato legato alla cantante Bianca Atzei, che è diventata recentemente madre con il suo compagno Stefano Corti.

Prima ancora era stato sposato con Eleonora Pedron, da cui ha avuto i figli Inès e Léon, ma fra i suoi flirt celebri si ricordano pure Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Adriana Volpe, Valentina Pace e Anna Falchi.