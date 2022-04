Paura per Max Giusti, per un incidente in moto che lo ha coinvolto mentre stava facendo una gara. Il noto presentatore televisivo, infatti, è caduto dal suo mezzo. Subito i sanitari lo hanno soccorso e hanno deciso per il trasferimento in ospedale. Quali sono le condizioni televisive di Max Giusti in questo momento?

L’incidente ha avuto luogo nella Domenica delle Palme, quando il presentatore ha deciso di trascorrere il giorno partecipando a una gara di motocross. Dopo aver pubblicato una serie di video in cui si divertiva in pista, nel post gara ha raccontato quello che è successo.

Lo ha raccontato dall’ospedale, dove i medici hanno deciso di ricoverarlo in seguito all’incidente stradale nel quale si è trovato coinvolto il comico e conduttore italiano. Su Instagram ha detto di aver subito, per la caduta, una brutta lussazione alla spalla, ma starebbe bene.

Su Instagram il presentatore e comico italiano ha deciso di raccontare questa piccola disavventura: le sassate alzate dalle altre moto in gara hanno ferito il suo braccio che si è lussato dopo la caduta. Ha dolore, ma niente di grave e lui è apparso sereno e sorridente come sempre.

Max Giusti, incidente in moto: per lui una lussazione alla spalla

La gara è finita così, lussazione al braccio sinistro ma al Policlinico Gemelli mi hanno rimesso a posto.

Con queste parole, in un video su Instagram Max Giusti ha raccontato cosa è successo durante una gara di motocross, la sua passione.

La spalla è rientrata perfettamente, fa un po’ male però.

Speriamo che possa rimettersi presto in forma e il dolore possa passare presto.