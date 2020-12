Giovane pilota di motocross muore in provincia di Sondrio mentre si allena

Incidente mortale durante un allenamento in provincia di Sondrio, in una pista lungo il fiume Adda, a Traona. Un giovanissimo pilota di motocross muore davanti agli occhi del padre che stava assistendo al suo allenamento. Per questa promessa dello sport di soli 17 anni non c’è stato nulla da fare, l’impatto è stato violentissimo.

Fonte Pixabay

Sebastian Fortini è morto a soli 17 anni, nel pomeriggio del 17 dicembre 2020, mentre si stava allenando su una pista che si trova nel comune di Traona, in provincia di Sondrio, lungo il fiume Adda.

Il ragazzo era in gara per il Jrt Mx Team di Calco (Lecco) ed era considerata una delle promesse del motocross lombardo per la sua categoria.

Purtroppo il tragico incidente ha causato traumi troppo forti che ne hanno causato il decesso.

Fonte Pixabay

Il giovane pilota, infatti, durante l’allenamento si è schiantato contro un albero. L’impatto è stato così violento che a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di rianimarlo. Il 17enne è morto davanti agli occhi del padre, suo allenatore.

A dare l’annuncio della morte della giovane promessa del motocross è stato lo stesso JRT Mx Team con cui il 17enne correva:

Ci viene difficile annunciare tutto questo, con il cuore infranto, comunichiamo che oggi un bravissimo ragazzo, nostro componente del team, Sebastian Fortini, ci ha lasciato.

Fonte YouTube 2458Felix

Pilota di motocross muore in pista: indagini i n corso

Le cause dell’incidente e del terribile schianto non sono ancora note. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della stazione di Traona, che hanno fatto tutti i rilievi del caso e dovranno stabilire cosa sia successo in quel maledetto pomeriggio.

Fonte Pixabay

Ci stringiamo alla famiglia del giovane pilota per questo grave lutto. E ci uniamo al messaggio di cordoglio di quanti soffrono per la morte di un giovane ragazzo con la grande passione per il motocross.