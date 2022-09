Dopo anni di litigi e denunce, tra Maxi Lopez e Wanda Nara c'è ora la pace: la modella ha fatto gli auguri all'ex per il figlio in arrivo

L’ex calciatore di serie A Maxi Lopez aspetta un bambino dalla sua nuova compagna, la modella svedese Daniela Christiansson. La particolarità di questo evento non sta nella lieta notizia in sé, bensì in uno dei messaggi di auguri arrivati alla coppia. Ad inviarlo, Wanda Nara, ex moglie di Lopez e madre dei suoi tre figli.

I nomi di Wanda Nara, Maxi Lopez e Mauro Icardi sono stati al centro delle riviste di gossip internazionale per anni.

I primi due si sono sposati nel 2008, formando allora una delle coppie più glamour del calcio e anche una numerosa famiglia, dando alla luce, nel corso dei 4 anni successivi, tre figli.

La bomba è letteralmente scoppiata nel 2012, quando la modella e l’attaccante argentini, dopo una crisi di coppia che andava avanti ormai da tempo, decisero di separarsi.

Dietro questa separazione, poi si è scoperto esserci la relazione di Wanda Nara con Mauro Icardi, altro calciatore argentino e all’epoca amico di Lopez.

Tra Nara e Lopez, negli anni successivi, c’è stato tutto fuorché la pace. La turbolenza che c’era stata nella separazione e nel tradimento e tutti i cavilli legali per la separazione e l’affidamento dei figli stessi, non hanno fatto altro che aumentare una tensione tra i due, che è durata praticamente fino a qualche mese fa.

Gli auguri di Wanda a Maxi Lopez

Nel frattempo Wanda Nara ha costruito un’altra famiglia proprio con Mauro Icardi, dando alla luce due bambine.

Dopo anni, però, anche il rapporto con lui si è incrinato e nelle ultime settimane pare proprio essere arrivato al capolinea.

Anche in questo caso, il fine rapporto non è stato pacifico, ma fatto di frecciatine sui social e chat private pubblicate.

Ironia del destino, nel periodo più difficile per Wanda Nara, il suo ex marito Maxi Lopez sta vivendo un nuovo sogno.

Da tempo ormai è legato alla bellissima modella svedese Daniela Christiansson e i due, come hanno annunciato in queste ore sui social, stanno per avere un bebè.

A conferma del fatto che tra i due ex , nonostante i trascorsi burrascosi, ormai ci sia un rapporto sereno e fatto di stima reciproca, è arrivato subito il messaggio di auguri da parte di Wanda per Maxi e Daniela.

La manager e modella argentina ha ripostato la foto dei due prossimi neo genitori, facendo le sue congratulazioni.