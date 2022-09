Wanda Nara e Mauro Icardi si separano: l’annuncio sui social

Wanda Nara e Mauro Icardi sono una delle coppie più amate e chiacchierate nel mondo del web. Dopo le numerose indiscrezioni su una presunta separazione, adesso ci ha pensato lei stessa ad ufficializzare la notizia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo il vocale divulgato dalla loro dipendente, Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderli protagonisti di un gossip è stato l’annuncio della separazione reso pubblico sui social dalla stessa showgirl.

Già ad inizio agosto 2022, sul web sono emersi numerosi dubbi sulla stabilità del loro matimonio. Tutto è inziato quando una dipendente della coppia aveva diffuso un vocale in cui Wanda affermava di voler divorziare:

Ciao carmen sai che sono venuta qui in Argentina perché mi sto per divorziare da Mauro. Adesso sono dietro a questa cosa e sto organizzando il divorzio. Ho intenzione di restare qualche giorno e poi però tornerò a prendere tutte le mie cose. Non ne posso più, per questo sto facendo il divorzio.

Tuttavia, quella che sembrava solo un’indiscrezione adesso è diventata realtà. Wanda Nara e Mauro Icardi si separano ufficialmente e ad annunciarlo è stata la stessa showgirl attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

È meglio si sappia da me. Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli

Le voci sul presunto divorzio erano iniziate a circolare in rete all’inizio di ottobre 2021. In questo caso Wanda aveva voluto dimostrare in ogni modo che lei e il marito non avevano alcuna intenzione di separarsi. Malgrado ciò, adesso le cose sono cambiate e sembra che la separazione con Mauro Icardi sia imminente.