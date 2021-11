Ti sei mai chiesto com’è Maxwell Sheffield de La Tata oggi? Era il protagonista maschile di una delle sit com più amate degli anni Novanta. Ed era anche un bell’uomo. Oggi l’attore Charles Shaughnessy è inevitabilmente invecchiato, ma lo ritroviamo sempre molto affascinante, anche con quei capelli brizzolati e grigi inevitabili per un uomo della sua età.

Tutti abbiamo amato la serie tv La Tata, in particolare in Italia, dove abbiamo adorato tutti i personaggi protagonisti. Ovviamente tutti eravamo patti di tata Francesca, così come del papà vedovo e milionario Maxwell Sheffield.

Tutte erano innamorate di Charles Shaughnessy, un uomo davvero molto affascinante. E anche oggi che ha 66 anni è ancora un bell’uomo, anche se comunque la differenza si vede. Il tempo è passato anche per lui, ma non è passato poi così male.

Se abbiamo visto che fine hanno fatto i personaggi de La tata, oggi ci soffermiamo sul capo famiglia. Charles Shaughnessy, che tutti conosciamo come Maxwell Sheffield, ha partecipato al cast della serie televisiva dal 1993 al 1999, per un totale di 145 episodi. Interpretava il ruolo di un ricco impresario di Broadway.

Charles Shaughnessy è inglese ed è nato a Londra il 9 febbraio del 1955. Il padre era uno sceneggiatore televisivo, la madre un’attrice, quindi aveva la recitazione nel sangue. Anche suo fratello David è attore, produttore e regista.

Cosa fa oggi Maxwell Sheffield de La Tata?

Charles Shaughnessy oggi è un bellissimo uomo di 66 anni con i capelli brizzolati. È sposato non con l’attrice Fran Descher, ovvero la Francesca de La Tata (con cui ha recitato anche in A casa di Fran), ma con Susan Fallender.

L’ultimo film che ha interpretato è stato ‘Mardi Gras – Fuga dal College’ del 2011 sul grande schermo, mentre in televisione lo abbiamo visto nella serie tv Modern Family. Anche se per noi rimarrà sempre Maxwell Sheffield de La Tata.