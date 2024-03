“Me la sono vista brutta”, l’imprenditore racconta la sua battaglia con il cancro

L’imprenditore, forse uno dei più conosciuti e nominati in Italia e dall’Italia nel mondo, ha raccontato il periodo della malattia e la sfida contro questa. Un controllo di routine, infatti, salvò la vita a Flavio Briatore. Era solo il 2006, e l’imprenditore scopre di avere un tumore maligno al rene sinistro. Da lì inizierà una strada tortuosa ma fatta di cure costanti e di impegno fin dal primo momento utile.

La diagnosi tempestiva, grazie ai controlli annuali che Flavio Briatore eseguiva regolarmente, ha poi permesso una cura efficace e la successiva completa guarigione. Non capita spesso che si possa monitorare da subito un male tremendo che può crescere imprevedibilmente nel nostro corpo.

ANSA/ALESSANDRO DI MEO

In un’intervista al ‘Corriere della Sera’, Briatore ha ripercorso la sua esperienza con la malattia. Sarebbe bastato poco tempo in più rispetto alla frequenza con cui si controllava, e sarebbe stata davvero brutta la battaglia. Flavio Briatore racconta:

Avevo un cancro maligno al rene sinistro. Se non avessi fatto un controllo, tra sei mesi, me la sarei vista brutta!

L’imprenditore ha confessato di aver vissuto anche un momento di profonda riflessione. Flavio Briatore, infatti, dalla sua posizione di ex manager sportivo, imprenditore di successo con conoscenze e affari in tutto il mondo, godeva di una posizione senza dubbio di spicco. L’imprenditore racconta delle sensazioni quasi di invincibilità che viveva prima della malattia:

Mi sentivo immortale. Ci sentiamo immortali, invece dovremmo ringraziare Dio ogni mattina solo perché ci facciamo la barba. Pensi che forse tutto quello che hai costruito serve fino a un certo punto. Magari è inutile.

Flavio Briatore ha scoperto la malattia mentre si trovava negli Stati Uniti, a Indianapolis. La telefonata dalla clinica con la notizia del sospetto tumore è stata un vero e proprio shock. L’imprenditore ricorda come fu scioccato da quelle parole, ‘Abbiamo visto qualcosa che non ci piace, ci sono sospetti’.

Dopo l’intervento alla clinica Quisisana di Roma e un periodo di riposo, Flavio Briatore è riuscito a sconfiggere il cancro e oggi gode di ottima salute. La sua storia è un esempio di come la prevenzione e la diagnosi precoce siano fondamentali nella lotta contro il cancro. Il messaggio è importante per far comprendere come monitorare la propria salute non sia un affare secondario.